Жители Приморья пересели на снегоходы

Мужчина на снегоходе удивил горожан. Фото: принтскрин видео.

Непогода, разыгравшаяся в Приморье 21-22 ноября, пока не желает отступать. Многие дороги в крае превратились в каток. Некоторые районы засыпало снегом уже прилично, поэтому местные жители ищут альтернативные способы для передвижения.

Так, очевидцев весьма удивил мужчина на снегоходе, передвигающийся по тротуару практически в центре Уссурийска. Видео разлетелось по соцсетям, вызвав веселые комментарии.

«Лодка и снегоход, вот что должно быть у каждого в Приморье», «Мужик, отвези домой с работы», «А к вечеру можно клеить аракалы и таксовать» – отшучиваются местные жители.

По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды в крае ожидается во второй половине дня. На предприятиях рекомендовано сократить рабочий день, а в школах отменены занятия во вторую смену. Из-за мощного циклона в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

ПО ТЕМЕ

Ледяной апокалипсис 2.0. Спустя год на Владивосток снова обрушился ледяной дождь

Ухудшение погоды в столице Приморья ожидается во второй половине дня (фото, видео)

«Сюда лучше не соваться, машины сносит»: дороги Владивостока превращаются в каток

Приморские автомобилисты рассказали, куда не стоит не ехать из-за гололеда и ДТП (фото, видео)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03