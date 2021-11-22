Самый "антиваксерский" город Приморья оказался еще и самым пьющим

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае выявили самые "пьющие" муниципалитеты: строки возглавили Большой Камень, Надеждинский район и Арсеньев. В среднем, сообщили в краевом правительстве, взрослый приморец пьет по пять литров различного алкоголя ежемесячно. Речь идет о спиртосодержащих разной крепости, к тому же, в статистику вошел только лицензированный алкоголь из торговых точек.

В муниципалитетах-"героях" антирейтинга пьют от 6,67 литра до 7,42 литра в месяц. А вот призерами стали Дальнереченский, Хорольский и Спасский районы - всего 0,85-2,55 литра ежемесячно. Стоит отметить, Арсеньев не так давно стал городом, где сильнее всего выражен протест к обязательным прививкам от ковида: 404 сотрудника авизавода "Прогресс" отстранили от работы. Срок вакцинации для работников в итоге увеличили.

Высока и смертность от "огненной". По информации правительства края, 92 приморца погибли всего за девять месяцев от избытков спиртного. Антипризеры - крупные города - Владивосток и Находка (12 и 13 смертей).

- Об объемах теневого оборота можно судить по количеству легальных алкогольных магазинов на 1000 человек населения. В Приморском крае этот показатель чуть более 2, что достаточно мало. В то же время, на один магазин, имеющий лицензию на торговлю алкоголем, в среднем по краю приходится более пяти, не имеющих такой лицензии, - добавили в пресс-службе.

Все 52 жалобы об обороте нелегального алкоголя оказались достоверными. Во всех местах общепита, в придомовых магазинах, на которые "донесли" жители, действительно продавали алкоголь нелегально. То есть, доля подтвержденных жалоб - 100%.

В ближайшее время существующие ограничения ужесточат. Речь идет о запретах на продажу алкоголя несовершеннолетним, продажу в определенное время суток и так далее - за этим краевые власти намерены следить строже.

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