Глава профсоюзов Приморья: Авиазавод «Прогресс», где отстранили 400 непривитых, - это особый случай

Арсеньев - это центр вертолетостроения на Дальнем Востоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Резкая смена позиции руководства авиазавода «Прогресс», отменившего свое решение о недопуске на работу непривитых сотрудников спустя день после его принятия, связана с необходимостью выполнить гособоронзаказ в установленные сроки, а не показательным протестом против вакцинации, считает председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Исаков.

«Для авиазавода одновременная потеря такого количества сотрудников (404 человека – прим. ред.) – это катастрофа и серьезный удар по производству, которое заточено на выполнение гособоронзаказа. Именно поэтому они первоначальный приказ отменили и, насколько я знаю, дали сотрудникам дополнительное время для прохождения вакцинации. Это особый случай, и, надеюсь, что никаких последствий для предприятия не будет», - рассказал руководитель ФППК Владимир Исаков.

Он также напомнил, что еще 15 ноября профсоюзы обратились к губернатору Приморья с просьбой перенести сроки обязательной вакцинации для жителей края хотя бы на месяц, чтобы те, кто не успел вакцинироваться по объективным причинам – из-за больших очередей в прививочных пунктах и нехватки вакцин – не лишались заработка.

«Официального ответа на обращение мы пока не получили, но уже видим некоторые позитивные сдвиги. Например, пунктов вакцинации стало больше. Заседания противоэпидемиологического штаба проходят по понедельникам, надеемся, что на ближайшем наше обращение будет рассмотрено и поддержано», - отметил Исаков.

Напомним, что в октябре в Приморье было принято постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Согласно тексту, до 15 ноября большая часть работающего населения должна привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря - вторым.

С наступлением указанной в документе крайней даты первой прививки ряд приморских предприятий, в том числе, авиазавод «Прогресс», градообразующее предприятие Арсеньева, массово отстранили непривитых сотрудников от работы. Не смогли выйти на работу порядка 1200 сотрудников ключевых предприятий – ДВЗ «Звезда», Дальзавода, Примтеплоэнерго и других. Однако только предприятие решилось на отмену приказа об отстранении уже на следующий день. Как раз то, где профсоюзы насчитали наибольшее количество отказников – 404. В распространенном предприятием пресс-релизе от «Прогресса» указывалось, что приказ об отстранении стал результатом непродуманных решений руководства, которые не были согласованы с управляющей компаний холдинга «Вертолеты России (в него входит ААК «Прогресс»). В компании заявили, что проведут служебную проверку по данному факту.

Между тем, пока не ясно, чем грозит «Прогрессу» нарушение постановления главы Роспотребнадзора. Согласно законодательству, нарушение предписаний санитарного врача грозит юридическим лицам штрафами от 200 до 500 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре пока не ответили на запрос «КП-Владивосток» о возможных санкциях к «Прогрессу». На самом предприятии ситуацию не комментируют.

А тем временем, Приморье преодолело психологическую отметку – более 400 заболевших за сутки. На 19 ноября антирекорд – сразу 416 новых пациентов с коронавирусом и еще шесть умерших. Всего с начала пандемии заболели более 83 тысяч приморцев, умерли 1344. Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 700 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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