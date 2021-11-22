Шесть приморцев получили травмы из-за ледяного дождя во Владивостоке

Если самостоятельно добраться до медучреждения не получится, следует вызвать скорую помощь
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Из-за гололеда, который принес во Владивосток ледяной дождь, уже пострадало шесть человек. Люди обратились за помощью в травмпункты города, одного человека доставили в больницу.
Минздрав Приморья напоминает, что в случае травмы на улице не стоит заниматься самодиагностированием, а лучше обратиться в травмпункт. Если самостоятельно добраться до медучреждения не получится, следует вызвать скорую помощь.
«Шесть человек уже обратились в травмпункты краевой столицы после падения на скользкой дороге. На станцию скорой помощи также поступил один вызов с жалобой на травму головы, полученную из-за гололеда. Бригада скорой помощи доставила пациента в приемное отделение “тысячекоечной” больницы», – сообщили в ведомстве.
Напомним, что травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по следующим адресам:
– улица Уткинская, 7, телефон: 8 (423) 240-03-86;
– улица Калинина, 78, телефон: 8 (423) 227-33-0З;
– улица Давыдова, 3, телефон: 8 (423) 231-90-15.
ПО ТЕМЕ:
Ледяной апокалипсис 2.0. Спустя год на Владивосток снова обрушился ледяной дождь
Ухудшение погоды в столице Приморья ожидается во второй половине дня (подробнее..)
Больше 200 специалистов во Владивостоке расчищают путь для пешеходов
С последствиями ледяного дождя борются с помощью техники и вручную (подробнее..)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03