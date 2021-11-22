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Владивосток22 ноября 2021 6:25

Шесть приморцев получили травмы из-за ледяного дождя во Владивостоке

Минздрав рекомендует обращаться в травмпункты, даже если кажется, что травма незначительная
Екатерина МАКСИМОВА
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Если самостоятельно добраться до медучреждения не получится, следует вызвать скорую помощь

Если самостоятельно добраться до медучреждения не получится, следует вызвать скорую помощь

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из-за гололеда, который принес во Владивосток ледяной дождь, уже пострадало шесть человек. Люди обратились за помощью в травмпункты города, одного человека доставили в больницу.

Минздрав Приморья напоминает, что в случае травмы на улице не стоит заниматься самодиагностированием, а лучше обратиться в травмпункт. Если самостоятельно добраться до медучреждения не получится, следует вызвать скорую помощь.

«Шесть человек уже обратились в травмпункты краевой столицы после падения на скользкой дороге. На станцию скорой помощи также поступил один вызов с жалобой на травму головы, полученную из-за гололеда. Бригада скорой помощи доставила пациента в приемное отделение “тысячекоечной” больницы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по следующим адресам:

– улица Уткинская, 7, телефон: 8 (423) 240-03-86;

– улица Калинина, 78, телефон: 8 (423) 227-33-0З;

– улица Давыдова, 3, телефон: 8 (423) 231-90-15.

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