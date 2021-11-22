Больше 200 специалистов во Владивостоке расчищают путь для пешеходов

Специалисты расчищают тротуары, лестницы и другие пешеходные зоны. Фото: МБУ «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока».

Во Владивостоке на уборку пешеходных зон вышли больше 200 специалистов. Речь идет о 138 работниках муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока», а также 65 человек из привлеченных подрядных организаций. Первоочередная задача – расчистить тротуары, виадуки, лестницы и остановки.

Снег в столице Приморья начался еще вечером 21 ноября, а к утру перешел в дождь. Из-за этого город снова оказался закован в ледяной панцирь, пусть и не в полной мере, но события прошлого ноября повторились. Коммунальщики все это время стараются свести к минимуму последствия удара стихии. На дорогах Владивостока трудится 128 единиц техники, а на уборке пешеходных зон задействованы небольшие трактора со щетками. Мэр Владивостока Константин Шестаков лично проинспектировал ход уборки и даже помог вытолкать застрявшую на дороге машину.

На уборке задействована малая техника. Фото: МБУ «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока».

По сообщению администрации Владивостока, специалисты с утра занимаются расчисткой на улицах Давыдова, Магнитогорской, Черёмуховой, Океанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока, Енисейской, Алеутской, Партизанском проспекте и по многим другим адресам. К уборке лестниц, тротуаров и других пешеходных зон присоединились управляющие компании, представители магазинов, кафе и различных организаций.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», из-за непогоды в городе отменили занятия со второй смены в школах. Помимо этого рекомендовано сократить рабочий день на предприятиях всех форм собственности. Снег продолжит посыпать столицу края, при этом синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В Приморье действует штормовое предупреждение. Из-за наледи пешеходам стоит быть более аккуратными, также внимательность в условиях непогоды советуют проявить водителям. В городе уже произошло несколько серьезных ДТП.

Город снова превратился в царство Снежной Королевы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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