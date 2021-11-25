Миллиардер из списка "Форбс" хочет построить во Владивостоке новую набережную

Президента и сооснователь компании DNS Дмитрий Алексеев Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Друзья! А не замахнуться ли нам на новый крутой проект для Владивостока?» - С таких слов начинается сообщение президента и сооснователя компании DNS Дмитрия Алексеева. Миллиардер напомнил, что строительство Нагорного парка, о котором он, кстати, однажды также упомянул в своем посте, завершится уже в следующем году. А значит пришло время нового проекта, на этот раз Дмитрий задумался о постройке новой набережной.

- Нагорный парк мы с вами доделаем в следующем году. Мэрия построила прекрасную видовую на сопке Бурачка, и будет еще несколько проектов. Но есть одна очень важная тема. Владивосток - город у моря, но, увы, без моря, - делится Дмитрий Алексеев.

Дмитрий отметил, что в столице Дальнего Востока, к сожалению, очень мало мест именно в городской черте, где можно было бы отдохнуть с хорошим видом на море. Подойти к воде бывает достаточно сложно. Из доступных Алексеев отметил набережную Спортивной гавани, ее он, кстати, считает самой лучшей прогулочной зоной у моря. Тропа здоровья, по мнению мецената, очень хорошее место для прогулок и бега. Набережная Цесаревича - хорошее место, но в ней не хватает жизни, Дмитрий сравнивает ее с набережной Невы, нежели с морским берегом. Токаревский маяк тоже вошел в топ прогулочных мест у моря по версии бизнесмена. На этом список обрывается и следует логичный вопрос: «Что еще?».

- Нагорный парк дал нам с вами большой опыт и расширил возможности. Давайте подумаем, на какой проект у моря мы сможем замахнуться? – пишет Дмитрий Алексеев.

Миллиардер попросил жителей города предложить места, проекты или примеры из других стран и городов, как можно «добавить моря» во Владивосток. Также он отметил, что нужно будет подумать и об организационной форме.

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