Ледяной дождь оборвал во Владивостоке оптоволоконный кабель по двум адресам

Мокрый снег обрушил оптоволоконные провода. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приморская столица снова оказалась во власти ледяного дождя. Под тяжестью снега пострадали не только гирлянды на Адмирала Фокино, но и оптоволоконные провода. Об этом рассказали в пресс-службе МУПВ ВПЭС.

По информации предприятия электросетей, в городе зафиксировали опасное налипание мокрого снега и наледи на проводах, что может привести к обрыву линий электропередач. Так, на улице Светланская, 83 и в районе проспекта Острякова, 2, оборвало оптоволоконные провода. Теперь жители домов на какое-то время остались без интернета. Устранять неполадку будут компании провайдеры.

Напомним, что в Приморье из-за мокрого снега с дождем электрические сети работают в режиме повышенной готовности. Непогода уже стала причиной пробок и ДТП, а большегрузам запрещено въезжать в город.

ПО ТЕМЕ:

Глава Владивостока рассказал, как город справляется с последствиями ледяного дождя

В центре уже работают снегоуборочные машины (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03