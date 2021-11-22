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Владивосток22 ноября 2021 3:50

Ледяной дождь оборвал во Владивостоке оптоволоконный кабель по двум адресам

Жители домов на время остались без интернета
Анастасия АЛЯМКИНА
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Мокрый снег обрушил оптоволоконные провода.

Мокрый снег обрушил оптоволоконные провода.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приморская столица снова оказалась во власти ледяного дождя. Под тяжестью снега пострадали не только гирлянды на Адмирала Фокино, но и оптоволоконные провода. Об этом рассказали в пресс-службе МУПВ ВПЭС.

По информации предприятия электросетей, в городе зафиксировали опасное налипание мокрого снега и наледи на проводах, что может привести к обрыву линий электропередач. Так, на улице Светланская, 83 и в районе проспекта Острякова, 2, оборвало оптоволоконные провода. Теперь жители домов на какое-то время остались без интернета. Устранять неполадку будут компании провайдеры.

Напомним, что в Приморье из-за мокрого снега с дождем электрические сети работают в режиме повышенной готовности. Непогода уже стала причиной пробок и ДТП, а большегрузам запрещено въезжать в город.

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