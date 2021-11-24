В Приморье с начала года поступило более 1,04 миллиона отечественных вакцин от COVID-19

Больше всего в край поставляют "Спутник V" и "Лайт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье с начала года идет активная кампания массовой вакцинации. Доставлено в край уже 1 041 575 вакцин, речь идет обо всех отечественных препаратах. При этом для выработки коллективного иммунитета в крае необходимо привить как минимум 1,2 миллиона жителей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, с 2 по 22 ноября обеспечили десять поставок вакцины. Рекордсмен по "частотности" использования - "Спутник V", именно его доставляют больше всего. На втором месте однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", а затем уже "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Напомним, с начала вакцинации в крае привито уже 749 196 человек, это менее 70% от плана. Несмотря на исправные поставки вакцины, не хватает человеческих ресурсов. На прошлой неделе соцсети облетела видеозапись с очередями и скандалом в одном из пунктов вакцинации в Находке. И это не единственный случай.

- Количество заболевших после полного курса вакцинации составляет 1 244 человека (0,19%), что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и дополнительным аргументом в пользу вакцинации – одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19. Пока план по иммунизации населения не выполнен, поэтому коронавирус продолжает циркулировать на территории края, - уточнили в пресс-службе.

Более того, в Приморье установлен очередной антирекорд по ежедневной заболеваемости ковидом. За минувшие сутки заразились 439 человек, не справились с вирусом и скончались семеро приморцев.

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