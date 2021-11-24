Погода в Приморье в выходные 27-28 ноября подарит жителям температуры до +8°С

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в последние выходные Приморья порадует жителей. Диктовать условия будет гребень антициклона. Будущий циклон с Желтого моря еще не придет в край, а бушевавший в начале недели - полностью отойдет к югу Хабаровска.

В субботу, 27 ноября, как сообщили в пресс-службе Примпогоды, ночь выдастся морозной. При этом во второй половине дня температура составит от 0 до -6 градусов. На юге края тепло: от +1 до +5 градусов.

В воскресенье, 28 ноября, на большей части территорий придет тепло. От +1 до +8 градусов. Морозно будет только на севере-востоке Приморского края.

Во Владивостоке в субботний выходной будет сухо и без осадков, тепло: ночью -5...-8 градусов, а днем от нуля до -3.

В воскресенье, 28 ноября, в дальневосточную столицу вернутся осенние температуры: от -3 до -6 ночью и от +2 до +5 днем.

Напомним, Борис Кубай, глава Примгидромета, предрекает краю циклон, который придет 29-30 ноября.

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