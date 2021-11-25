Главный прокурор Приморья поручил проверить работу служб и муниципалетов после циклона

Снежный циклон принес Владивостоку гололедицу
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Прокурор край Сергей Столяров поручил проверить работу управляек и муниципалитетов после снегопада. Службы должны оперативно устранять последствия непогоды и реагировать на обращения. Ответственность за исполнение лежит на плечах прокуроров Владивостока, Артема и Уссурийска.
- В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнения требований законодательства в деятельности органов местного самоуправления <...> А также управляющих компаний, коммунальных служб, осуществляющих деятельность по содержанию и уборке от снега улично-дорожной сети и придомовых территорий, - гласит сообщение пресс-службы прокуратуры Приморского края.
При наличии оснований прокуроры примут комплекс мер, они также должны контролировать устранение нарушение. В пресс-службе подчеркнули, что особо следить будут за случаями травм горожан из-за ненадлежащей уборки территорий. В каждом случае, где человек пострадал от неубранного снега, гололеда и т.п., прокурор даст отдельную оценку.
Напомним, снежный циклон (в том числе с дождем) прошелся по Приморью 22 ноября. Один человек погиб на трассе в Находке. Пострадали и пешеходы, например, из-за гололеда мужчина подскользнулся с ребенком в Уссурийске.
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