Энергетики ведут во Владивостоке восстановительные работы на подстанции «Луговая»

Энергетики устраняют аварию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетики «Приморских электрических сетей» (АО «ДРСК») оперативно локализовали технологическое нарушение на подстанции «Луговая», которое произошло по причине повреждения трансформатора (Т-2) с возгоранием.

Специалисты филиала максимально быстро приняли меры по недопущению распространения возгорания на другое оборудование подстанции. Повреждение трансформатора произошло в 10.44. В течение 20 минут на место прибыл пожарный расчет МЧС России по Приморскому краю. После допуска пожарной бригады возгорание трансформатора было ликвидировано. Благодаря принятым мерам угрозы другому оборудованию подстанции не возникло.

В настоящее время энергетики Приморских электрических сетей совместно со специалистами Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП «ВПЭС») осуществляют перевод нагрузки по подключению социально-значимых объектов: котельных, больниц, поликлиник, школ.

На подстанции «Луговая» организованы работы по ремонту поврежденного трансформатора. Ориентировочное время восстановления электроснабжения бытовых потребителей – 4 часа. Причины повреждения трансформатора выясняются.

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