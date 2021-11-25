Синоптик-блогер уточнил прогнозы по циклону на 30 ноября в Приморье

Новый циклон может обрушиться на Приморье. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В социальных сетях блогер-синоптик pogoda_25_region уточнил состояние погоды на следующей неделе. По его словам, 29 и 30 числа погода в Приморье ухудшится, а именно – начнется циклон.

Основной удар циклон нанесет краю 30 ноября, а предшествовать ему будут повышение температуры, которое начнется в воскресенье 28 ноября, и большое количество влаги. Однако осадки будут неравномерны по силе и не везде одинаковы: где-то пройдет только дождь, в других местах дождь со снегом.

- На следующей неделе могут возникнуть условия для зарождения еще одного серьезного циклона с возможным выходом на край 3 декабря. Но это пока предварительная информация, - сообщает синоптик на своей странице.

Также автор аккаунта добавил, что лучше подумать об отмене дальних поездок на вторник и среду. Отметим, что об ухудшении погодных условий 30 ноября рассказывал и синоптик Борис Кубай.

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