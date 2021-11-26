"А что делать? Зима близко": БК "Динамо-Владивосток" пригласил двух американских игроков

Последняя игра против ЦОП-Локомотив-Кубань была жесткой. Фото: пресс-служба БК "Динамо-Владивосток"

Новичков Суперлиги-1, баскетбольный клуб-первогодка "Динамо-Владивосток" решил пригласить легионеров из США. Двух игроков американского баскетбола взяли в основной состав команды: один из них разыгрывающий. Команда дальневосточной столицы на 13-й строчке турнира: у них две победы в девяти матчах.

- Взяли в команду двух американцев, а что делать, зима близко", - написал в своем телеграм-канале главный тренер "Динамо-Владивосток" Эдуард Сандлер.

Напомним, не так давно "Динамо" приняли в гостевом матче "ЦОП-Локомотив-Владивосток-Кубань" и разгромили с итоговым счетом 91:75, а до этого первую победы в Суперлиге одержали против матерых москвичей клуба МБА. Приморцы 4 декабря отправятся в Химки - сражаться против одноименного клуба.

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