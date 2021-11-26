Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 30 ноября из-за угрозы снежного циклона

Такой же циклон, но меньшей силы, прошелся по Приморью 22 ноября Фото: Сергей БАЛАНОВ

Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение на 30 ноября и 1 декабря. Прогнозируют новый циклон: он придет во второй половине последнего дня ноября. Ожидают снег с дождем и штормовой ветер.

Об этом сообщил портал "Примпогода". Осадки во Владивостоке и Приморье ожидают до 40 мм (за 12 часов) при дожде и до 15 мм - при снеге. Ливни больше 50 мм пройдут в отдельных районах Приморья. Метеорологи предрекают сильный гололед, налипание снега на провода. Вполне вероятно, что приморцев ожидает еще один ледяной дождь.

Опасность несет и ветер: в среднем в крае будет до 20 метров в секунду, но на побережье не исключен настоящий шторм - до 28 метров в секунду. Ранее циклон 30 ноября предрекал Борис Кубай, глава Примгидромета. Уточненный прогноз - в материале КП.

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