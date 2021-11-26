Борис Кубай: Приморье ждут дожди со снегом, метель и штормовые ветра 30 ноября

Рухнувшее "звездное небо" на Фокина для многих уже как символ ледяного дождя Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока городские службы еще не оправились от предыдущего удара стихии и борются с последствиями, Приморью сулят очередной снежный циклон - он придет в край с Желтого моря 30 ноября. Прогнозы шторма на последние дни осени во Владивостоке и крае уточнил Борис Кубай, глава Примгидромета. Властвовать над краем непогода будет и 1 декабря.

По словам синоптика, смешанные осадки посетят Приморье уже в первой половине дня 30 ноября. После полудня дожди сместят похолодание, метель, штормовой ветер. Это означает стопроцентный гололед, наледь на проводах, высокую аварийность и возможные ЧП. При этом к ночи снег в дальневосточной столице должен прекратиться.

Остальной части края будет еще хуже:

- Весь запад и центр Приморья: сильный снег, метель и гололедные явления, на дорогах снежный накат. Восток Приморья: дождь, переходящий в снег и все прочие сопутствующие явления, - лаконично заключил Кубай.

Согласно уточненному прогнозу портала "Примпогода", за 12 часов и менее выпадет больше 50 мм осадков в некоторых районах края. Это рекордное количество - и, к слову, плата за теплый ноябрь. Штормовой ветер усилится до 15-22 метров в секунду. На побережьях ждут чуть ли не ураган: скорость ветров дойдет до 28 метров в секунду. Отметим: в крае объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Кубай опровергал возможность второго ледяного апокалипсиса во Владивостоке в этом сезоне. Однако приморцы боятся повторения прошлогоднего сценария. В соцсетях, где публиковали прогноз, в комментариях пишут одно:

- Хоть бы не ледяной дождь...

ПО ТЕМЕ:

Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 30 ноября из-за угрозы снежного циклона

Край ждут дождь, мокрый снег и ветер штормовых значений (подробнее)

После ледяного дождя во Владивостоке идеальные дороги и скользкие тротуары

Пока водители радуются свободному движению на чистом асфальте после буйства стихии, пешеходы ищут обходные пути (фото)

Борис Кубай предрек Приморью новый циклон 30 ноября

На край может выйти шторм с Желтого моря (подробнее)

Ледяной дождь снова оборвал "звездное небо" на Адмирала Фокина во Владивостоке

Такое уже было в прошло году, после чего синие гирлянды заменили на желтые (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03