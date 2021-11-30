Непогода во Владивостоке сковала дороги пробками до 8 баллов

Фото: "КП-Владивосток"

Во Владивостоке бушует непогода: метель и штормовой ветер. По сообщениям синоптиков, условия ухудшаться во второй половине дня, но уже сейчас город испытал урон от стихии. На 8 часов утра пробки достигали восьми баллов, как и вечером накануне, 29 ноября. На 9 утра на дорогах города фиксируют 6-7 баллов.

Согласно онлайн картам, ДТП случилось на кольцевой развязке проспекта Красного Знамени, большая часть дороги по этой улице окрашена в бордовый. Серьезный затор движения на Некрасовской и Гоголя в районе Голубиной Пади. Скован центр города: Алеутская, Светланская до Золотого моста, Океанский проспект и Хабаровская улица.

В бордовый окрашена трасса по проспекту 100-летия Владивостока. Водители пишут о коллапсе движения на Второй Речке.

Напомним, в связи с непогодой перекрыт спуск на Капитана Шефнера.

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