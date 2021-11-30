Сносит всех: автобус, полный пассажиров, задрифтовал в кювет в Приморье

Фото: принтскрин видео, nhk_off

В Приморье чудом выжили с десяток пассажиров рейсового автобуса №114, следовавшего по маршруту Анисимовка - Большой Камень. Авария произошла в районе села Речица: водитель автобуса не справился с управлением из-за снежно-ледяного наста на дороге и съехал в кювет.

К счастью, обошлось без перевертывания. При этом сам водитель пострадал, его доставили в больницу в Большой Камень. Другие пассажиры, согласно информации новостных пабликов в соцсети, в порядке.

Обстановка на дорогах сегодня действительно трудная. Во Владивостоке в серьезное ДТП с переворотом попал грузовик, массовая авария произошла в Лесозаводске, и это лишь треть зафиксированных аварий.

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