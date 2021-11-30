Во Владивостоке десятки домов остались без электричества из-за непогоды

Десятки домов Владивостока остались без света. Фото: Олег УКЛАДОВ

Владивосток окрасился в белый цвет из-за обильного снегопада, сопровождающийся метелями. Непогода привела к тому, что в городе десятки домов остались без электричества. ВПЭС работает над тем, чтобы вернуть электричество в жилища горожан.

В период с 17:00 до 19:00 сразу на нескольких улицах зафиксировано резкое аварийное отключение электроэнергии. Света лишились дома на улицах Алеутская, Фокина, Светланская, Нейбута. Перебои электросетей произошли и на острове «Русский». Последствия аварий на острове пытается устранить «Оборонэнерго».

Некоторые жители Владивостока также лишились доступа к воде. Ночью, 30 ноября, на улице Тобольской прорвало трубы на теплотрассе. Крупная авария привела к серьезным последствиям: специалисты часами откачивали воду, вели срочные сварочные работы и заменяли часть трубопровода.

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