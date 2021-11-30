Синоптики объяснили, стоит ли Приморью ждать улучшения погоды

Очередной циклон обрушился на Приморье. Стоит ли ждать улучшения погоды? Фото: Екатерина ТИХАЯ

Как и предупреждали приморские синоптики, очередной удар стихии обрушился на Приморье. Снегопад продолжает усиливаться и становится причиной аварий. Дорожные службы Владивостока бросили все свои силы на очищение улиц от снега.

Сегодня, 30 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы активного циклона. На юге края наблюдаются снежные осадки, местами очень сильные, на юго-востоке снег с дождем. Ветер северо-восточный, в некоторых местах сильные порывы, особенно на побережье.

В дальневосточной столице метель и снежные заносы, ветер северный. Температура воздуха -8...-10 °C.

В Уссурийске облачно, сильные осадки и гололед на дорогах. Северо-восточный и северный ветер. Столбики термометров показывают температуру в -7...-9°C.

В Находке наблюдается снег с дождем, гололед. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура по сравнению с дневной понизилась до -2...-4°C.

По информации синоптиков, сейчас циклон с Корейского полуострова распространяется с юга на большую территорию края. Ночью он будет смещаться вдоль восточного побережья. Сильный снег и метель с очень сильным ветром охватят почти все районы Приморья. Температура воздуха ночью составит -7…-15°С, на востоке +1…-6°С.

В среду, 1 декабря, как сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, циклон будет уходить в сторону Охотского моря, однако его облачные гряды в течение этой недели будут влиять на погоду в Приморье. На востоке, на западе и на севере края будет идти небольшой снег, на юге же обойдется без осадков.

Во Владивостоке 1 декабря в первой половине дня снег прекратится, но будет дуть штормовой ветер. Температура воздуха составит -6…-8 °C.

Из-за циклона более 10 многоквартирных домов дальневосточной столицы остались без света. Отключения энергии коснулись и Артемовского городского округа, но неполадку быстро устранили.

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