Снегопады привели к аварийному отключению отопления во Владивостоке

Рабочие несколько часов пытаются восстановить сети. Фото: МУПВ ВПЭС Владивостока.

Во Владивостоке продолжаются сильнейшие снегопады. Они привели к аварийному отключению отопления нескольких домов. Службы непрерывно работают над устранением последствий.

Так, тепла и горячей воды лишились дома на улице Тобольской. Там произошла крупная авария, из-за которой пострадали теплосети 22 домов. Бригады устраняют последствия в течение всего дня.

Также остались без тепла и водоснабжения порядка 30 жилых домов в центральной части Владивостока. Предполагается, что авария произошла на насосной станции. Решение проблемы взяли на себя специалисты «ДГК».

Во Владивостоке действует режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. На город обрушились снегопады, из-за которых также пострадали электросети. Электричества лишились десятки домов во Владивостоке и на острове «Русский».

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