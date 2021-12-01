Спасатели Приморья эвакуировали 23 ребенка из Амурской области, застрявших из-за бурана

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

В Приморье незавидная история произошла со школьниками из Амурской области. Из-за бушующей непогоды 23 ребенка и трое сопровождающих взрослых застряли на дороге - прибыли ребята на творческий конкурс.

- На место незамедлительно убыли сотрудники МЧС России. Силами спасателей совместно с администрацией города Владивостока была произведена эвакуация 23-х детей и 3-х взрослых, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

В МЧС рассказали, что ребят вытащили вблизи Дворца культуры Железнодорожников. Сейчас они все вместе с педагогами доставлены в гостиницы. Напомним, сегодня, 1 декабря, погодные условия улучшатся лишь немного.

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