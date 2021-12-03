Владивосток лишился четырех важных АЗС

Работу прекратила и АЗС «Бензо» на Некрасовских гостинках. Фото: Милана СОКОЛ

В конце ноября появилась новость – «Бензо» закрывает четыре из девяти своих автозаправочных станций, расположенных в столице Приморья. Как выяснила «КП – Владивосток», 30 ноября компания передала АЗС арендодателю, а с 1 декабря полностью закрыла эти точки. Теперь весь поток перейдет на другие заправки, что может увеличить и так большие очереди.

Фото: Милана СОКОЛ

Информация, которая появилась в некоторых социальных сетях, мол, «Бензо» полностью закрывается, не имеет под собой оснований. В настоящий момент компания не намерена сворачивать свой бизнес, они продолжают работать, просто в усеченном формате. Также предприятие продолжает лоббировать предложения, которые позволят им расширить зону закупа – сейчас им доступен один базис Комсомольский НПЗ, который, по словам представителя «Бензо», не справляется с объемом поставок.

Фото: Милана СОКОЛ

Отметим, что в последнее время компания довольно сильно подняла цены на топливо, что сильно не понравилось автомобилистам. Однако, опять-таки по словам предприятия, это единственный выход, чтобы держаться на рынке и не разориться. Представитель компании отметила, что они и так работают себе в ущерб, а в бухгалтерию постоянно подают отчеты с убытками.

Фото: Милана СОКОЛ

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