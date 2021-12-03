Во Владивостоке при уборке снега машины увозят на штрафстоянки

Во Владивостоке эвакуируют машины, которые мешают очистке дорог от снега. Фото: принтскрин видео пресс-службы мэрии Владивостока.

Циклон, обрушившийся на Приморье пару дней назад, оставил после себя горы снега, которые затрудняют движение автомобилей и пешеходов. Дорожные службы Владивостока работают и днем, и ночью, чтобы очистить город от сугробов. К уборке дорог решили подключить ГИБДД и компании, которые занимаются эвакуацией транспорта. Об этом сообщил заместитель главы города Владивосток Дмитрий Светайло.

По словам заместитель главы города Владивосток Дмитрия Светайло, работа по очистке дорог затрудняется не только из-за большого объема снега, но из-за машин, оставленных на проезжей части. Ранее «Комсомолка» сообщала, что 3 декабря с 10:00 мешающие автомобили будут эвакуировать. С Партизанского района уже увезли несколько автомобилей.

- Мы все видим, какие тяжелые последствия после снегопада. Вот здесь мы находимся на партизанском проспекте, машина занимает одну полосу, препятствует возможности очистке дорожного полотна. Администрация Владивостока обращается к автовладельцам, пожалуйста, ограничьте количество выездов на личном автотранспорте, дайте возможность администрации, подведомственным учреждениям, управляющим компания произвести очистку основных магистралей, - просит жителей города Дмитрий Светайло.

Также заместитель главы Владивостока подтвердил, что мешающие машины, которые мешают убирать снежные завалы, будут эвакуироваться. В пресс-службе администрации города пояснили, как проходит очистка и в каких случаях автомобили будут увозить на штрафную стоянку.

- Если машина стоит под знаками эвакуации и «стоянка запрещена», то она эвакуируется. Если парковка разрешена, эвакуатор поднимает автомобиль и переставляет его на другое место. После того, как снег очистят, транспорт возвращают на место, - рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе мэрии сообщили, что очистка дорог и вывоз снега будут проводиться до полной ликвидации последствий непогоды.

Напомним, что циклон оставил после себя множество неприятностей для жителей города. Страдают не только автомобилисты, которые застревают в пробках, но и пешеходы, которые несколько часов ждут автобусы, ходят по сугробам и поскальзываются.

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