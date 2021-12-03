Мэр Владивостока с треском выгнал ответственного за уборку снега

Три полных дня прошло с установления нормальной погоды во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Глава Владивостока Константин Шестаков уволил ответственного за организацию уборки снега в дальневосточной столицы после того, как тот не смог справиться с последствиями метели. Непогода обрушилась на город во вторник, 30 ноября, осадки шли весь день и даже ночью. Однако три дня спустя снег продолжает лежать на улицах, дорогах, тротуарах. Дворы оказались вообще не чищены.

Кардинальное решение было принято во время заседания расширенного оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. Прямо в разговоре мэр отстранил от должности заместителя руководителя муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» Алексея Руденко. Перед этими действиями стало известно, что прокуратура Приморья возбудила больше 150 дел из-за плохой уборки снега.

Отметим, что для уборки города задействованы пять подрядных организаций, за каждой из которых закреплен один из районов, также мэрия привлекает коммерческие предприятия со специализированной техникой и самосвалами для вывоза снега. На помощь городу пришли бизнесмены, строители, студенты, курсанты и волонтеры.

ПО ТЕМЕ

Прокуратура Приморья возбудила 153 дела из-за ненадлежащей уборки снега

Гололед и снежная каша привели к заторам, авариям - пострадали жители (подробнее)

«Не проезжайте мимо»: Адвокат из Приморья спасла от холода маму с двумя детьми

Уставшая от сугробов родительница не выдержала и выплеснула эмоции (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03