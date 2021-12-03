Прокуратура Приморья возбудила 153 дела из-за ненадлежащей уборки снега

Переметы достигли больше полуметра Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Владивосток и Приморье пытаются "почистить перья" после снежного циклона, прошедшего в крае 30 ноября. Уборка этого массива с дворов лежит на плечах "управляек" - но они, видимо, не справились с обязанностями. Прокуроры нашли поводы для комплексной проверки.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, возбуждено 153 дела об административных нарушениях, преимущественно по статьям КоАП РФ за нарушение правил содержания жилых домов и придомовых территорий.

- По выявленным фактам прокурорами городов Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Первомайского, Первореченского, Фрунзенского, Ленинского и Советского районов г. Владивостока, Уссурийским городским прокурором и другими внесено 153 представления, объявлено 30 предостережений, инициировано возбуждение 153 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22, ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, а также ст. 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае», - уточнили в прокуратуре.

Прокуроры продолжают проверки в сфере. Установлено, что организации по обслуживанию жилфонда справились с обязанностью по очистке от наледи и снега ненадлежаще. Во многих районах за сутки осадков выпало на 20-30% больше, чем могло за месяц. Во Владивостоке фиксируют опасные участки, дороги и лестницы - люди получают травмы.

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