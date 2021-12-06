Неделя в Приморье начнется с плюсовых температур до +7°С

В понедельник в Приморье будут плюсовые температуры Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 6 декабря, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, местами пройдут небольшие осадки. На дорогах гололед. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Столбики термометров показывают +2...+7°С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный умеренный, к вечеру подует северный сильный. Температура воздуха +3...+5°С.

В Уссурийске также переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура +4...+6°C.

Переменная облачность и отсутствие осадков наблюдаются и в Находке. Слабый до умеренного ветер переменных направлений. Температура воздуха +4...+6°C.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что синоптики не прогнозировали осадки в Приморье на 6 декабря.

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