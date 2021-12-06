Глава Минприроды РФ: Приморье получит 200 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами

В сентябре 2021 года пожарные Приморья помогали в тушении возгораний Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 6 миллиардов рублей получат субъекты Дальнего Востока на борьбу с лесными пожарами и превентивные меры. Приморье на мониторинг, авиапатрулирование и тушение очагов получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Совещание губернатора Приморья Олега Кожемяко, замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина и министра природных ресурсов РФ Александра Козлова прошло 6 декабря. Последний озвучил страшные цифры: в России за минувший год было 15 тысяч пожаров. Это 10 миллионов гектаров леса и их обитателей. 90% - на Дальнем Востоке. По его словам, подход к ликвидации необходимо пересмотреть и предотвращать пожары. На эти цели, в том числе и направлено дополнительное финансирование.

Срок подготовки к пожарам - 1 марта 2022 года. Кожемяко, в свою очередь, отметил, что 95% пожаров в Приморье ликвидированы в первые сутки.

В июне 2021 года лес загорелся в нацпарке "Бикин" на участке приморской тайги. В сентябре приморский лесной спецназ помог в тушении пожаров в Якутии: воду приходилось добывать из болот.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03