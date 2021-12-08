Здесь не парковаться: мэрия Владивостока озвучила адреса большой чистки от снега

Привлекут дополнительные силы - технику подрядчиков
Фото: Администрация Владивостока
Предстоящей ночью на 9 декабря во Владивостоке пройдет очередная уборка снега - в этот раз привлекут ресурсы подрядных организаций. Автомобилистов просят не парковаться из-за масштабного вывоза на многих центральных улицах города, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе мэрии.
Оперштаб по ликвидации последствий непогоды планирует серьезную чистку следующих адресов:
Улица Алеутская, участок трассы от ж\д вокзала до Светланскую, Светланскую от остановки "Лазо" до остановки "ДВПИ" в двух направлениях;
Улица Адмирала Фокина (верхняя);
Улица Бестужева, Посьетская, 1-я Морская;
Нейбута;
Уборевича от Суханова до Партизанского проспекта в двух направлениях;
Права сторона улицы Гоголя;
Улица Лазо;
Улицы Фонтанная (средняя) и Прапорщика Комарова (верхняя и средняя);
Проспект Красного Знамени от поворота на Шилкинскую до 3-й рабочей, Аллилуева, Котельникова, мост на Баляева.
Напомним, из-за неудовлетворительной уборки снега с дорог и дворов в МУП "Содержание городских территорий" произошли кадровые изменения. О том, сколько трудностей преодолел город в уборке рассказал "Комсомолке" мэр Владивостока Константин Шестаков.
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