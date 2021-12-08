Здесь не парковаться: мэрия Владивостока озвучила адреса большой чистки от снега

Привлекут дополнительные силы - технику подрядчиков Фото: Администрация Владивостока

Предстоящей ночью на 9 декабря во Владивостоке пройдет очередная уборка снега - в этот раз привлекут ресурсы подрядных организаций. Автомобилистов просят не парковаться из-за масштабного вывоза на многих центральных улицах города, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе мэрии.

Оперштаб по ликвидации последствий непогоды планирует серьезную чистку следующих адресов:

Улица Алеутская, участок трассы от ж\д вокзала до Светланскую, Светланскую от остановки "Лазо" до остановки "ДВПИ" в двух направлениях;

Улица Адмирала Фокина (верхняя);

Улица Бестужева, Посьетская, 1-я Морская;

Нейбута;

Уборевича от Суханова до Партизанского проспекта в двух направлениях;

Права сторона улицы Гоголя;

Улица Лазо;

Улицы Фонтанная (средняя) и Прапорщика Комарова (верхняя и средняя);

Проспект Красного Знамени от поворота на Шилкинскую до 3-й рабочей, Аллилуева, Котельникова, мост на Баляева.

Напомним, из-за неудовлетворительной уборки снега с дорог и дворов в МУП "Содержание городских территорий" произошли кадровые изменения. О том, сколько трудностей преодолел город в уборке рассказал "Комсомолке" мэр Владивостока Константин Шестаков.

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