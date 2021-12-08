«Этот снегопад – мое боевое крещение». Мэр Владивостока рассказал, что не так с уборкой снега в городе

Константин Шестаков в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, как власти справлялись с последствиями снегопада Фото: Сергей БАЛАНОВ

8 декабря мэр приморской столицы рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» о трудностях, с которыми столкнулись власти при уборке последствий сильнейшего снегопада. Константин Шестаков отметил, что этот снегопад стал его боевым крещением.

КАК ВООБЩЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА В ГОРОДЕ

7 декабря ночью работало 11 уборочных комплексов, из вчерашних образовавшихся вечерних пробок определили основные проблемные места, провели небольшой мониторинг, отправили специалистов, чтобы они посмотрели в связи с чем это связано. Определили план, по которому решили, что ночью работы проведут на улицах Русская, Кирова, Посьетская, Первая Морская и еще нескольких точках, которые в рамках вчерашнего вечера приносили явное неудобство для основного трафика.

8 декабря мэр города приступил к работе с Приморским экологическим оператором. У компании были предложения помочь властям с очисткой контейнерных площадок, к которым они не могут подобраться. Было решено совместными силами решить проблему.

- Много было вопросов: «А где же техника днем?». Было несколько таких профильных экспериментов, пытались работать днем, но как показывает практика других муниципалитетов и Владивостока в частности мы только парализуем работу этим, поэтому мы концентрировались на работе ночью. Поэтому вся наша техника работает в ночное время. Если вдруг будет любопытно, выезжайте, посмотрите, чтобы убедиться, что город всеми силами стараются отчистить, - рассказал Константин Шестаков в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток».

МЕЖКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Что касается межквартальных проездов, тут все приходит с опытом. Этот снегопад – мое боевое крещение, - отмечает мэр Владивостока.

Главной проблемой стали припаркованные автомобили. Понятно, что там, где есть знаки о запрете парковки, тут вопросов нет, работает эвакуатор и увозит машину на штраф-стоянку. Если такие знаки отсутствуют, эвакуировать машину нельзя. Поэтому власти приняли решение, что брошенные автомобили будут просто переставлять.

- Машина стоит на снегу, мы ее поднимаем, проходим техникой, и ставим на свободное рядом место. Но важно проработать в рамках чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности возможность не только переставлять, а убирать на заранее приготовленные площадки автомобили, которые мешают расчистке города. Это будет не штраф-стоянка, а заранее подготовленная площадка, на которой автолюбители, которые бросили свои машины смогут их забрать. Авто, это, пожалуй, была самая основная проблема, - делится Шестаков.

ДОРОГИЕ ВОДИТЕЛИ

- Наш любимый город, всем известно, что он очень сильно автомобилизирован и есть точечные территории, которые и без снегопада достаточно сложные в проезде, например, перекресток на Русской. У меня есть небольшая просьба, уважайте друг друга, дорогие автолюбители. Потому что, когда вы перекрываете встречное или боковое движение на перекрестке, осложняется ситуация, образуются километровые пробки, поэтому чуть больше уважения друг к другу. Все мы хотим добраться утром на работу, а вечером домой, - обращается к водителям мэр города.

ЧТО С ТЕХНИКОЙ ПО УБОРКЕ?

Константин Шестаков отметил, что для комплексной работы по городу не хватает нескольких видов техники. Власти обратились с предложением по приобретению дополнительного оборудования к Олегу Кожемяко, и он поддержал эту идею.

- В будущем году мы вложим собственные средства, это уже принятое решение. Но будем надеяться, что для того, чтобы количество единиц техники, приобретенных было больше, нам поможет и субъект Приморский край, - отмечает глава города.

Какая это должна быть техника? Городу необходимы грейдера для того, чтобы рабочие могли оперативно сразу после и во время снегопада очистить территории основных магистралей. Это лаповые снегопогрузчики. Как показала работа в первые дни уборки именно они очень хорошо выполняют свою работу, они справляются и с мокрым снегом, не забиваются и с ними комфортно работать.

ДВА УВОЛЬНЕНИЯ – НЕ СЛИШКОМ КАРДИНАЛЬНО?

- Человек не подготовил площадки для вывоза снега, с поставленной задачей не справился. Если это парализовало уборку на всю ночь, то это не те люди, которые должны идти с нами в новый год. Второй человек организовывал содержание городских территорий. Как говорят, коней на переправе не меняют, но к сожалению, многие готовы уйти, чтобы сделать свою жизнь спокойнее. А в муниципалитете спокойной жизни не бывает никогда. У нас заканчивается снегопад, появляются новые задачи. Но есть люди, которые готовы работать на благо Владивостока, так что обновлять команду придется, - делится Константин Шестаков.

ПРИЖИВЕТСЯ ЛИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРАКТИКА УБИРАТЬ ДОРОГИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СНЕГОПАДА

- На практике мы сделали вывод, что как только мы вывели технику на Океанский проспект, он поехал. К сожалению, в тех решениях, которые были заложены изначально, многие вещи предусмотрены не были. Если в момент такого сильного снегопада мы выводим технику на магистральный маршрут может случиться так, что в принципе у нас в этом моменте никто никуда не поедет. Так это было на перекрестке Светланская – Океанский проспект. Автобусы, которые поднимались по проспекту не могли подняться в сторону Пакровского парка, поэтому, конечно, работать надо. Но «Примавтодор», как правило, работают на магистральных маршрутах и та техника, которая у них присутствует, она позволяет в моменте очищать дорогу и давать возможность потоку идти на высокой скорости, - отмечает мэр.

ДЕВУШКА ЗА РУЛЕМ МУРАНО СПАСИБО СКАЗАЛА?

Напомним, что 22 ноября, когда первый снег нанес удар по Приморью, глава города помог автолюбительнице выбраться из ледяной ловушки. На улице Нейбута, на подъеме в районе ТЦ "Ладыгина", утром было скользко. Многие машины не могли заехать сами. Образовалась большая пробка по всей Нейбута в сторону Зеленого угла и центра. Именно здесь и заметили Шестакова и даже успели снять на видео, как он присоединяется к нескольким мужчинам и вместе они выталкивают наверх кроссовер Ниссан Мурано с девушкой за рулем.

Сказала и многие другие автолюбители. Это такая история, которая, я не думал, что попадет на камеру. Мне кажется. Это в принципе обычный поступок для мужчины, который видит, что девушка попала в беду.

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