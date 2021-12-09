В Приморье расчистили проезд ко всем населенным пунктам

Более трехсот единиц техники чистят дороги в Приморье. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае по-прежнему продолжают бороться с последствиями циклона. Горы снега и гололед на дорогах беспокоят автомобилистов не только во Владивостоке, но и за его пределами. Более 300 единиц техники дорожных служб работают круглосуточно по всем районам края. О том, какие участки очистили от снежных завалов и сложностях работы рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Алексей Ширшов гендиректор «Примавтодор».

Как рассказал Алексей Ширшов, к 6-7 часам утра ответственные мастера по уборке снега выезжают на патрулирование, а к 8 часам у них уже сформирован план работы. Сейчас дорожные службы пробиваются к населенным пунктам, где сугробы достигают двух метров.

- Проезд ко всем населенным пунктам обеспечен. Только в селе Софье-Алексеевское и в Кировке дорога обеспечивается по объездному пути через поле. В Светлогорье очистили от снега только одну полосу, для уширения необходима тяжелая техника. Пробиваемся бульдозерами, экскаваторами и погрузчиками, потому что грейдера и комбинированные дорожные машины такие высокие заносы не могут ликвидировать, - рассказал Алексей Ширшов.

В разных районах дорожные службы сталкиваются с проблемами. В Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Спасский районы пробивались с трудом, так как из-за сильного ветра спустя несколько часов дороги вновь покрывались снегом. А в восточных районах по побережью из-за дождя со снегом и минусовой температуры образовалась гололедица, с которой «Примавтодор» до сих пор борется.

- Со снегом при минусовой температуре комфортно работать, а вот гололед сложнее растопить. Поэтому я считаю, что у нас ситуация опаснее именно в восточных районах. Но мы эти дороги обработали пескосоляной смесью, реагент сработал, и мы грейдерами все содрали. Дороги в основном чистые в центральном, северном и южном районах, - сообщил Алексей Ширшов.

Кроме погоды, поделился гендиректор, работы по устранению снега осложняют большегрузы, которые игнорируют предупреждения и запреты, продолжают двигаться на дорогах и застревают. В этот раз «Примавтодор» сработал на опережение, но нашелся один водитель грузового авто, который создал небольшие проблемы.

- Приехал большегруз из Краснодара на лысой резине, 37 тонн фура. Он ехал в Арсеньев с федеральной трассы через Черниговку и Реттиховку. Это колхозная дорога, и ей мало кто пользуется. На перевале встал, и вместо того, чтобы чистить дороги и спасать людей, МЧС и «Примавтодор» выручали это чудо. Он застрял, и мы хотели вытащить, но он не дождался нашего погрузчика и поехал. В итоге встал напрочь, перекрыл дорогу, тогда МЧС его своими машинами вытащили и отправили на федеральную дорогу, - рассказал Ширшов.

Во время видеоконференции с Олегом Кожемяко, сообщил гендиректор, глава Приморья поручил Алексею Ширшову и Константину Шестакову продумать и доложить предложение об обеспечении дорожных служб техникой. Также губернатор обещал помочь деньгами из краевого бюджета. Как отметит Ширшов, снегоуборочные машины «Примавтодора» находятся в исправном состоянии, но нужна универсальная техника, которую можно использовать и зимой, и летом.

Напомним, что Константин Шестаков рассказывал о том, как проходит ликвидация снега в городе, и с какими проблемами столкнулись власти во время чистки улиц.

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