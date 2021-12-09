Потеряли маму: трех краснокнижных тигрят встретили водители в Приморье

Фото: amurtigercenter

Уникальная история развернулась в Анучинском Приморья. Три тигренка бегали по темноте вдоль сельской дороги: инспекторы охотничьего надзора центра "Амурский тигр" уже проводят проверку, об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала в пресс-службе ведомства.

На кадрах - беззащитные маленькие полосатые. Света фар они не боятся, и скрылись от водителей вглубь леса лишь через некоторое время. Где мама котят - неизвестно.

- Инспекторы охотнадзора проверяют обстоятельства встречи, - сообщили сотрудники центра.

Фото: amurtigercenter

Это не первый случай выхода беспризорных животных дикой природы к людям: на прошлой неделе в поселках замечен тигр. Приморцы, однако, опасаются самого худшего исхода истории с котятами - вполне возможно, что тигрица уже убита браконьерами.

К слову, накануне следы тигра и тигренка заметили на сопке во Владивостоке.

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