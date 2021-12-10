Жители Уссурийска вынуждены ходить по проезжей части из-за неочищенных тротуаров

Очистить тротуары от снега пообещали до 20 декабря. Фото: instagram.com/chernosliv18

В Уссурийске местные жители жалуются на неочищенные тротуары. Люди беспокоятся за себя и своих детей, ведь им приходится идти по проезжей части, где нет освещения.

- Посмотрите на новую дорогу, объездная по улице Новоселова. Тротуары есть, а как по ним ходить, - рассказывает жительница Уссурийска, прикрепляя к тексту фотографии.

На снимках видно, что тротуары завалены грязным снегом, а люди идут по проезжей части рядом с машинами. В комментариях отметили, что не только эта улица до сих пор не очищена от сугробов: на Краснознаменной, Дальневосточной улице и в центре города точно такая же ситуация. Но не все разделяют возмущение жителей.

- Протаптывайте тропиночки, что как маленькие! Один раз всем пройти туда и обратно, - пишут люди.

Корреспондент «КП-Владивосток» пообщался с жительницей, которая сообщила о проблеме. По ее словам, после снегопада тротуары не очищали, только грейдер прошел, а больше ничего не делали.

- Это дорога новая, ее заасфальтировали только в этом году, сделали тротуары. Племянник и дочка ходят по ней до остановки на Новоникольском шоссе. Также по дороге большегрузы ездят, а утром темно, освещения нет, вот я и стала бить тревогу, - рассказала Полина.

Женщина отметила, что до нужной остановки нет обходных путей: с одной стороны воинская часть, с другой – сопка.

Полина связалась с администрацией Уссурийска через социальные сети. Ей сообщили, что снег уберут до 20 декабря. Корреспондент «КП-Владивосток» позвонил в мэрию города, чтобы узнать, по какой причине до сих пор не убрали снег с тротуаров. Однако его направили в ЖКХ, но получить ответ от организации не удалось.

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