Нашлась мама трех тигрят, которые бегали в темноте по сельской дороге в Приморье

Фото: amurtigercenter

Продолжение получила история с тремя тигрятами, которые остались одни на дороге в Приморье. На днях котят обнаружили автомобилисты в Анучинском районе: без матери. Оказалось, что малыши не брошены, с матерью все в порядке - она отлучилась на охоту.

Как сообщил "Комсомольской правде - Владивосток" Алексей Суровый, замминистра лесного и охотничьего хозяйства, поступила ночью на 9 декабря от инспекторов заказника "Тихий".

- На место незамедлительно отправилась оперативная группа Госохотнадзора. Специалисты обнаружили тигрят и отпугнули их от дороги. Совместно с сотрудниками полиции они обеспечили охрану местности, где находились тигрята, чтобы их не потревожили любопытные люди. С рассветом специалисты попытались найти их мать, которую обнаружили на следующие сутки, она, как это часто бывает, отлучилась на охоту, - рассказал Суровый.

Тигрица, как сообщают специалисты, может оставить котят на срок до 3 недель, чтобы уйти добывать пищу. Полугодовалые малыши вышли к дороге, некоторое время они могут сами заботиться о себе, но, конечно, им еще нужна мама. Сейчас тигриному семейству ничего не угрожает.

- В районе, где оно находится [семейство], наблюдается высокая плотность косули, встречается пятнистый олень. На всякий случай мы усилили охрану заказника нашей оперативной группой, - уточнил замминистра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Потеряли маму: трех краснокнижных тигрят встретили водители в Приморье

В Анучинском районе Приморья на видео сняли трех детенышей амурского тигра на сельской дороге (фото)

Следы тигра с тигренком заметили на сопке во Владивостоке

Сложные погодные условия и отсутствие корма вынуждают хищников заходить в населенные пункты. Добычей полосатых становятся собаки и лошади (подробное)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03