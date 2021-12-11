Спасатели приостановили поиск пропавшего рыбака на реке Артемовка в Приморье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Поиски утонувшего рыбака в Артёмовском городском округе приостановлены. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, 9 декабря на реке Артемовка под лед провалился мужчина 1950 года рождения, который возвращался с места рыбалки к автомобилю. По информации от очевидцев, рыбака затянуло течением под лед. Его товарища удалось спасти общими силами других таких же рыбаков. Видео с места происшествия уже облетело соцсети. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В субботу, 11 декабря, водолазы МЧС России приостановили поиски утонувшего рыбака на реке Артемовка связи с сильным течением реки и плохой видимостью под водой. Сложность в том, что в момент происшествия проходил шугоход.

- Возможно тело рыбака утянуло в сторону течения на неопределенное расстояние. Наши спасатели буквально на ощупь осмотрели место провала и возможное место нахождения утонувшего. К сожалению, поиски результатов не дали, - констатировали в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, всего водолазы спускались под воду четыре раза, обследовали 400 квадратных метров ледового поля и 500 квадратов подводной части реки. Об этом рассказал начальник владивостокского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморью Антон Шакиров.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжает следить за развитием событий.

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