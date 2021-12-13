Возле супермаркета во Владивостоке обнаружили «гранату»

В приморской столице очевидцы сообщили о гранате. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Сегодня утром, 13 декабря, жители Владивостока сообщили о пугающей находке. Возле супермаркета «Реми» на Народном проспекте в одном из автомобилей нашли гранату.

Информация о этом появилась в социальных сетях. На переднем сиденье Toyota Mark X помимо шоколадного батончика лежит предмет похожий на боевую гранату. Полицейские вызвали на место кинолога с собакой и взрывотехника. В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что обстоятельства выясняются.

В комментариях нашлись скептики, которые предположили, что граната всего лишь муляж.

- Дезодорант-пшикалка типа или зажигалка, - пишут приморцы.

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