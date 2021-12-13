Владивостокцы вновь встретили женоненавистника, который бьет прохожих и убегает

Женщине удалось сфотографировать предполагаемого преступника. На вид ему 40-50 лет. Фото: dps_vl

Порядка двух месяцев паблики Владивостока заполнились сообщениями о странном неадекватном мужчине, который применят грубую силу к женщинам и скрывается из виду. Разумеется, пока не установлено, один это человек или нет, однако в соцсети еще одна жертва рассказала жительница Владивостока, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток". Инцидент случился в районе Луговой.

- Шла вдоль дороги; и внезапно сильный удар в область левого плеча/груди с матом. Еле удержалась на ногах, от страха и неожиданности я выбежала на дорогу, чтоб не попасть ему под руку... Не дай бог, он бы ударил меня ещё раз, оказалась среди двух автобусов, махнула рукой "стоп", автобус успел остановиться. Спасибо за это водителю, а что если не вышло? Эти секунды 30 чуть не стояли мне жизни из-за больного человека, - сообщила автор публикации, жертва "женоненавистника".

Напомним, это не первое и, кажется, не последнее нападение: в начале ноября с подобным нападением столкнулась девушка в центре города, на Семеновской. Чуть раньше этого в спину неустановленный мужчина ударил пенсионерку, в область почек. И хотя это произошло у магазина на улице Школьной, многие приморцы считают, что ответственность на одном и том же человеке. Женщинам вновь советуют быть осторожнее.

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