Подростки Приморья стали на 25% чаще заболевать COVID-19

Вакцинировано порядка 850 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Приморье удручает. Врачи края сообщают, что несмотря на стабилизацию, заболеваемость остается высокой. И это не все: почти в три раза вырос темп заболеваемости среди подростков 15-16 лет, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

- Все равно число инфицированных остается высоким. К тому же, сейчас наблюдается и рост заражений гриппом, – отметила заместитель руководителя ведомства Марина Полякова.

На 7% выросла заболеваемость среди пожилых людей старше 65 лет. Цифры страшные, ведь среди пенсионеров края самое высокое количество летальных исходов. Пожилых приморцев уже обязали вакцинироваться, также глава минздрава Приморья заявила в ноябре, что вакцина для несовершеннолетних разработана и проходит испытания.

Напомним, власти края проводят рейды предприятий-антиваксеров. Заведено 7 административных дел.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье ждут детскую вакцину от коронавируса

Глава краевого Минздрава рассказала, как в регионе болеют несовершеннолетние приморцы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03