Ведущего иинспектора Морского порта Славянка в Приморье уличили во взятках

Компании взяткодателя удалось сэкономить на ввозе товаров из Японии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье прокурор Хасанского района утвердил обвинение в отношении экс-инспектора таможенного поста Морской порт Славянка (Владивостокская таможня). Женщина позволяла ввозить незадекларированный товар из Японии. За это она получала по 75 тысяч рублей, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевой прокуратуры.

При чем ряд преступлений растянулось с октября 2020 по март 2021 года, ввоз товара без документов разрешался неоднократно. Взятки передал директор транспортной компании через посредника, так фирма сумела солидно сэкономить на таможенных платежах.

- Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении иных должностных лиц Владивостокской таможни, в том числе посредников и взяткодателей, в настоящее время продолжается, - уточнили в прокуратеру.

Ранее во Владивостоке пресекли неуплату "овоще-ягодного бизнесмена". Приморец сэкономил на таможенных платежах 3 миллиона рублей.

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