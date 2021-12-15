Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток15 декабря 2021 5:04

Ведущего иинспектора Морского порта Славянка в Приморье уличили во взятках

Женщина позволяла ввозить товар без документов
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Компании взяткодателя удалось сэкономить на ввозе товаров из Японии

Компании взяткодателя удалось сэкономить на ввозе товаров из Японии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье прокурор Хасанского района утвердил обвинение в отношении экс-инспектора таможенного поста Морской порт Славянка (Владивостокская таможня). Женщина позволяла ввозить незадекларированный товар из Японии. За это она получала по 75 тысяч рублей, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевой прокуратуры.

При чем ряд преступлений растянулось с октября 2020 по март 2021 года, ввоз товара без документов разрешался неоднократно. Взятки передал директор транспортной компании через посредника, так фирма сумела солидно сэкономить на таможенных платежах.

- Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении иных должностных лиц Владивостокской таможни, в том числе посредников и взяткодателей, в настоящее время продолжается, - уточнили в прокуратеру.

Ранее во Владивостоке пресекли неуплату "овоще-ягодного бизнесмена". Приморец сэкономил на таможенных платежах 3 миллиона рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Из Приморья попытались вывезти раритетный учебник алгебры 1916 года

Ценную книгу передали Музею истории Дальнего Востока имени В.К, Арсеньева (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03