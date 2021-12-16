Синоптики озвучили время, когда закончится снегопад, сковавший дороги Владивостока

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморье оказалось во власти циклона раньше времени - жители обеспокоены снегом, который начался в Приморье 16 декабря во второй половине дня. Ситуация на дорогах уже ухудшилась: центр города встал в 7-балльную пробку. При этом синоптики поспешили успокоить прогнозом.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" от главного редактора портала "Примпогода" Марины Парфеновой, снегопад - несерьезный. Эксперт уверена, что он закончится уже к часу ночи 17 декабря.

- Может идти до первой половины ночи. Сейчас идет циклон, который несет похолодание, ветер и снег. Последний задевает южную половину Приморья, однако ничего грандиозного не ожидается. Может ухудшиться ситуация на дорогах, водители, вероятно, будут вести себя скованно при виде снега. Но ничего катастрофического. Выпадет до 3 мм осадков.

Речь идет о циклоне с Японского моря, он движется с Корейского моря, как уже писала "КП-Владивосток". Напомним, в Приморье 18 декабря этот циклон принесет аномально холодную ночь.

ПО ТЕМЕ:

Прикупите обогреватель. Синоптики назвали дату, когда в Приморье по-настоящему похолодает

Циклон с Корейского полуострова принесет в Приморье сильнейшие морозы и снег (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03