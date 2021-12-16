Небольшой снегопад во Владивостоке вновь сковал дороги города пробками до 9 баллов

Жители боятся повторения снегопада, который обрушился на Приморье 30 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владивосток может вновь оказаться одним большим затором движения. Осадки в городе начались примерно в 15 часов дня сегодня, 16 декабря. Как стало известно "КП-Владивосток", загруженность дорог - уже 6 баллов.

Согласно данным онлайн-карт, больше всего движение затруднено в центре города. Стоят: улица Некрасовская и Гоголя, Золотой мост, а также Океанский проспект, Адмирала Фокина, Октябрьская улица и Алеутская. Часть из них окрашены в бордовой - затор там серьезный.

Ранее "КП" сообщала об аварийном отключении света в нескольких десятках домов. Связан ли снегопад с обесточиванием - неизвестно.

Сильного ветра пока что нет, но ожидаются порывы. Напомним, синоптики сообщали, что осадки составят до 40%. Северный ветер может достигнуть скорости в 22 метра в секунду вечером. До - 7 градусов.

ОБНОВЛЕНИЕ. Пробка достигла девяти баллов в 17:10. Ситуация ухудшилась из-за аварии на Рудневском мосту - полоса перекрыта, пострадали два автомобиля. Синоптики сообщили "КП", что снегопад завершится в ночь на 17 декабря, и угрозы нет, однако жители встревожены.

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