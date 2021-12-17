Каток на главной площади Владивостока откроется 18 декабря вместе с фудкортом и концертом

Новогодний городок почти готов к открытию Фото: Сергей БАЛАНОВ

Строительство новогоднего городка во Владивостоке замедлилось из-за непогоды. Каток на Площади Борцам за Власть Советов хотели залить еще 16 декабря, однако не успели: началилсь осадки, а в снег каток заливать нельзя.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток" в администрации Владивостока, долгожданный каток откроется 18 декабря: вместе с новогодним шоу, торжественным открытием новогоднего городка и фудкорта. Каток, заверили специалисты, будет нетающим: при заливке применяют айс-маты. Редакция запросила информацию о стоимости: прокат коньков за час будет стоить 250 рублей.

Работа на площади кипит: городская елка уже почти украшена - рост красавицы составил 28 метров. Подробнее об объектах, которые подготовили для жителей - здесь.

Программа на 18 декабря подготовлена масштабная: зрителей ждет иммерсивный спектакль, ансамбль и оркестр. Все начнется в 10 утра и закончится только к 10 вечера. Мэрия взяла на себя часть расходов, остальные средства выделили спонсоры и компании-резиденты, участвующие в организации городка.

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