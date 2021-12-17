Скамейки с кладбища - все. УДиБ Владивостока отдало часть обязанностей управлению туризма

До этого управление туризма занималось только скверами и парками Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутаты Думы Владивостока приняли решение возложить часть обязанностей Управления дорог и благоустройства (УДиБ) на управление туризма: отделу отойдут вопросы, связанные с содержанием общественных территорий, озеленение, благоустройство. УДиБ реорганизуют.

Как выяснила "КП-Владивосток", в попечение управления туризма может войти поддержание санитарного порядка, демонтаж нелегально установленных объектов и даже отлов домашних животных, содержание кладбищ. До реорганизации управление туризма через Дирекцию общественных пространств занималось только устройством и поддержанием парков и скверов.

Ходят слухи, что сложить часть полномочий с УДиБ решено после неожиданного анти-успеха "кладбищенских" лавочек, которые установило управление. Они стали всенародным полигоном для тренировки юмора.

За реорганизацию проголосовали большая часть депутатов - УДиБ будет заниматься только дорогами. Надеемся, сомнительных достижений малой архитектуры город больше не увидит.

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