«Гранитный камушек преткновения»: траурные лавочки Владивостока выиграли суд

Администрация Владивостока должна заплатить больше 10 миллионов рублей за «траурные» скамейки. Фото: VL.ru

Гранитные скамейки, не лучшим образом прославившие Владивосток в прошлом году, вновь напомнили о себе. Да еще как. Хабаровские бизнесмены, которые и привезли эти лавочки по договору с мэрией, а после скандала не получили за них деньги, выиграли дело в суде. Сегодня, 25 ноября, Арбитражный суд Приморского края обязал администрацию города заплатить ООО «Комфорт Строй» не только около 11 миллионов рублей за лавочки, но и взыскал судебные расходы.

Давайте же напомним историю «траурных» скамеек.

Пощечина общественному вкусу

В сентябре 2020 года на площади Борцов революции установили десять черных скамеек и урн, сделанных из гранита. Смотрелись они, прямо скажем, неоднозначно, их тут же окрестили «траурными». И ведь не поспоришь, что эти черные лавочки и урны, напоминающие вазы для праха, больше ассоциируются с чем-то кладбищенским.

К тому времени в мэрии работали две структуры, отвечавшие за благоустройство. Недавно созданная Дирекция общественных пространств занималась созданием новых скверов, и в ее адрес критики практически не было. Но продолжало работать и управление дорог и благоустройства. А вот к ним у горожан вопросы возникали раз за разом. То в центре города появятся туи в кадках (в итоге убрали). То странная лавочка у памятника Элеоноре Прей (ее тоже убрали). То вот гранитные лавочки (угадайте, что случилось с ними).

Да, лавочки убрали. Но уже после того, как прославились на всю Россию. А все потому, что на этот раз горожане не ограничились критикой в соцсетях, а провели гражданскую акцию: к лавочкам жители города приносили венки и ленты, надписи на которых гласили: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда».

Скандальные лавочки установили в прошлом году, и они вызвали негодование у жителей Владивостока. Фото: VL.ru

Теперь центр Владивостока стал еще больше напоминать место захоронения. История быстро распространилась по социальным сетям и СМИ. Прогремела на шоу у Урганта. Их обругал искусствовед и историк моды Александр Васильев. В общем, настоящий скандал.

Видя, куда все идет, на тот момент мэр Владивостока Олег Гуменюк в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что город вернет лавочки хабаровчанам, не заплатив из бюджета ни копейки.

Чья экспертиза лучше

Естественно, подрядчик пошел в суд. Лавочки пока поставили на хранение на склад муниципального Управления по благоустройству, там, во дворе, они и стоят до сих пор.

Идея Гуменюка заключалась в том, чтобы найти несоответствия условиям техзадания. В 2020 году хабаровская компания заключила договор с управлением дорог и благоустройства Владивостока и предоставила чертежи архитектурных сооружений, а именно: десять гранитных лавок, десять вазонов и пять урн. Мэрия заказала экспертизу у Дальневосточного геологического института ДВО РАН, которая показала, что лавочки сделаны не из гранита Tan Brown (Тан Браун), а из метасоматизированного кварцевого диорита. На этом основании мэрия и не стала оплачивать выполненный контракт.

Компания «Комфорт Строй», не желая мириться с несправедливостью, подала иск в Арбитражный суд Приморского края. Чтобы понять, на чьей стороне правда, и из какого материала сделаны скамейки, была назначена еще одна экспертиза, которую провел ФГБУ науки Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук. Экспертом выступил геохимик Евгений Кислов. Специалист пришел к выводу, что представленный минерал соответствует условиям договора между мэрией и «Комфорт Строем», то есть является гранитом Tan Brown (Тан Браун).

Управлению дорог и благоустройства администрации Владивостока не понравилось решение Евгения Кислова, и 20 ноября мэрия предоставила новые выводы эксперта Веры Пахомовой, которая ранее заявила, что лавочки сделаны из другого материала.

Последнее заседание состоялось 25 ноября, и суд вынес окончательный приговор. Дело завершилось не в пользу власти Владивостока, и теперь администрация должна заплатить компании «Комфорт Строй» около 11 миллионов рублей: цена гранитных построек 10 811 105 рублей, судебные расходы 40 000 рублей и государственная пошлина 77 318 рублей.

Из-за негативной реакции людей в октябре скамейки пришлось убрать. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Большие последствия

Скандал вокруг «кладбищенских» лавочек послужил причиной кадровых изменений в администрации Владивостока, и в итоге с должности вице-мэра уволили Сергея Русских, который руководил управлением дорог и благоустройства.

Но есть у этой истории и хорошие последствия. Уже во время скандала власти предложили создать архитектурно-градостроительный совет. И он появился, правда, спустя больше года. Общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды при администрации возглавил мэр города, правда, уже не Гуменюк, он сейчас в СИЗО по "кладбищенскому делу", А Константин Шестаков. Участниками совета стали скульптор Алексей Бокий, директор Ботанического сада – института ДВО РАН Павел Крестов, архитектор Феликс Машков, профессор кафедры дизайна ДВФУ Павел Казанцев, депутат думы города, генеральный директор ГК «Армада» Евгений Пименов.

Еще одно значимое последствие скандала – в апреле в мэрию вернулся главный художник приморской столицы Павел Шугуров, который возглавил архитектурный отдел. До 2014 года Павел руководил отделом дизайна городской среды, а после ухода из мэрии полностью окунулся в творчество. Но ситуация с «кладбищенскими» скамейками вынудила Шугурова вернуться в администрацию и вновь посвятить себя благоустройству города. Сейчас Павел не только руководитель управления архитектуры и строительства, но и занял должность секретаря в архитектурном совете.

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