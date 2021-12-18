"Зимняя сказка" во Владивостоке начнется сегодня, 18 декабря

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке сегодня вечером начнется "Зимняя сказка". Часть программы развернется у Минного городка и на территории Нагорного парка, а гвоздь программы - иммерсивный спектакль и шоу - пройдут на площади Борцам за Власть Советов.

Подробную афишу "Комсомольская правда - Владивосток" уже писала: официальное торжественное открытие начнется в 17:40 на площади. К слову, вместе с праздником сегодня открывается каток для всех желающих. Стоимость проката составит 250 рублей в час.

Напомним, во Владивостоке сегодня довольно морозно. Это лишь повод одеться теплее: пропускать уникальную театральную постановку, открытие городка и игры с Дедом Морозом не стоит.

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