В Приморье мужчина на Lexus, разбивший стекло девушке, расскаялся, но и ее тоже обвинил

Все произошло на этом повороте. Фото: dps_vl

За занимательной историей в Уссурийске, произошедшей между мужчиной на Lexus и женщиной на Nissan Expert, наблюдает уже половина Приморья. Все произошло 14 декабря: водители не смогли разъехаться, назрел конфликт, итогом которого стало насилие мужчины в отношении лобового стекла женщины.

Как уже писала "КП-Владивосток", женщина плакала и боялась: позже она рассказала корреспонденту, что намерена требовать порядка 500 тысяч за инцидент. Подробнее о ее версии - в материале КП. Мужчина же рассказал немного иную историю.

- Я увидел автомобиль белого цвета, «идущего» мне на встречу, уступил дорогу, прижавшись к обочине, но водитель отказывался проезжать. Имея дюжину терпения, я пытался всячески показать чтобы она проезжала, человек так и продолжал стоять. У меня была чрезвычайная ситуация: я торопился и не имел возможности стоять полдня. Я вышел из машины и предложил помощь, если она не может или по какой-либо причине боится это делать. Но женщина не опускала стекло и что-то агрессивно кричала в мой адрес. Объяснил ситуацию, человек полностью игнорировал мои просьбы. Разговаривал культурно, без угроз и агрессивного поведения. Уходя на эмоциях не рассчитав силу ударил по лобовому, но не преследовал цель запугать человека или намеренно испортить имущество, - написал хозяин "Лексуса" в соцсети.

Приморец упомянул, что была задета тема национальной - за это ему жаль. Он также уточнил, что русский, а вот зачем он это уточнил - не уточнил. Напомним, девушке он предложил до 50 тысяч за ремонт, но получил, по его словам, грубый отказ.

К сожалению, в комментариях жители покаянию не поверили: они сочли слова водителя липой. Правду узнает только правосудие.

ХРОНОЛОГИЯ:

Разбил стекло, плати 500 тысяч: жительница Уссурийска хочет взыскать с хозяина Lexus полмиллиона

В Приморье владелица Nissan Expert будет требовать 500 тысяч рублей за разбитые стекла своего автомобиля и за моральный ущерб (подробнее)