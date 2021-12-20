Самый милый рыжий житель Владивостока кот Симба выбрался на рыбалку

Знаменитую шапку-ушанку кот поменял на вязаную шапочку. Фото: instagram.com/primfrog77

Приморская звезда рыжий кот Симба, прославившийся на весь мир своей фотосессией в шапке-ушанке на рыбалке, вновь вышел поохотиться за рыбкой. В этот раз на популярном питомце были красные вязаные шарф, шапка и милый свитер.

- Принарядился и на рыбалку за рыбкой! Симба неотразим, - пишут приморцы.

Отметим, что кот не только красиво позирует на камеру, но и помогает хозяину рыбачить. Когда клюет, он начинает суетиться и кивать.

Принарядился и на рыбалку за рыбкой! Фото: instagram.com/primfrog77

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