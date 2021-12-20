Стали известны площадки, откуда запустят салют в Новый год во Владивостоке

Новогодний городок в центре Владивостока уже открыт Фото: Сергей БАЛАНОВ

В мэрии Владивостока сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток", где в городе запустят праздничный салют в Новый год. Для фейерверков выбрали четыре площадки.

Речь идет о центральной площади Борцам за Власть Советов, острове Попова. Два других салюта запустят из сел Береговое и Трудовое.

Напомним, во Владивостоке уже открыты несколько новогодних площадок: это мини-городок с катком на центральной площади, сквер, созданный по мотивам "Снежной королевы", у центра "Моя Россия - моя история" и другие.

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