С высоты птичьего полета. Городок-"зимнюю сказку" во Владивостоке сняли на видео с дрона

Над площадью возвысилась 28-метровая новогодняя ель. Фото: принтскрин видео, andrey_mihaylov_88

В день открытия зимнего новогоднего городка во Владивостоке жителей поприветствовал мэр Константин Шестаков. Он обратился к гостям шоу с теплыми пожеланиями:

- Нам бы очень хотелось, чтобы череда добрых, красивых, ярких моментов здесь, на нашей площади, длилась всю зиму. И здесь, на нашей площади, я приглашаю вас встретить Новый год. Я убеждён, что он будет самым добрым, самым ярким.

Главным элементом, конечно, стала новогодняя ель - 28-метровая красавица возвысилась над всей площадью. Для горожан установили множество фотозон: памятные снимки рядом с атрибутами Нового года может сделать любой желающий. На церемонию вышли на лед Дед Мороз и Снегурочка, куда же без них. Напомним, вместе с иммерсивным спектаклем, показанным жителям, открыли и нетающий каток с освещением. Доступен и прокат - за 250 рублей в час. Жители отметили, что впервые видят "грамотно сделанный" каток в своем городе.

Зимнюю сказку с высоты птичьего полета удалось запечатлеть местному видеографу Андрею. Центральная площадь, готовая к встрече 2022 года, действительно поражает масштабами и напоминает столичные города. Городок находится прямо внутри катка: дрон с камерой, облетевший площадку, позволяет оценить эти размеры сверху.

Поразительно, но негативные комментарии практически отсутствуют: "КП-Владивосток" "прошерстила" ряд пабликов и не увидела ни одного высказывания против площадки. Можно с уверенностью сказать, что новогодний городок удался.

"Какая красота!"; "Удивлен, что так грамотно сделали"; "Это потрясающе, будто Нью-Йорк", - пишут жители.

Напомним, накануне также открылся сквер по мотивам сказки Андерсона "Снежная королева" открыли в парке "Моя Россия - моя история" во Владивостоке.

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