Парковщик на фуре со стройматериалами заблокировал движение в районе Владивостока

Фото: vdk_nadzor

Во Владивостоке горе-парковщик с большегрузом, вещузим на прицепе стройматериалы, заблокировал движение в целом жилом районе близ Эгершельда. Водитель не разобрался, куда деть свой "длинномер" и оставил прямо на развилке у жилого дома.

Приморцы от такого мастерства парковки в шоке: многие негодуют и поспешили поделиться мнением в комментариях:

- Такие длинномеры не должны ездить днем по узким улочкам, - написал один из пользователей. Другие добавляют, что такая парковка - частое явление для района.

Лишь часть приморцев пытались оправдать поступок: мол, парковщик надолго не задержится. Но долю негатива водитель, скорее всего, уже получил. К слову, недавно резонанс среди приморцев вызвал богач, который припарковался прямо на зебре, а в ноябре водитель джипа оставил машину на месте для инвалидов.

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