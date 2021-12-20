«Всех перестреляю!»: школьник в Приморье угрожал устроить в школе массовую бойню

Юношей заинтересовались органы. Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученики одной из средних школ Уссурийска обсуждают шокирующую новость об угрозах со стороны одноклассника. Ученик 10-го класса во время урока повел себя неадекватно, пообещав прийти с автоматом и всех перестрелять. Подросток сразу же стал объектом внимания сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», инцидент произошел утром во время урока математики, когда учитель сделала замечание 16-летнему школьнику, который не закрыл окно по просьбе одноклассницы. Женщина сказала, что он просто боится испачкать руки, что и вывело подростка из себя. Школьник вскочил с места и громко заявил всему классу, что придет в школу с автоматом и всех перестреляет. Шокированная услышанным учительница пообещала сообщить об угрозах в полицию - это она и сделала после урока.

Стражи порядка откликнулись. В отделе подросток пояснил, что у него конфликт с учителем математики, так как она к нему несправедливо придирается. Посчитав, что на уроке его в очередной раз унизили при одноклассниках, он вышел из себя. Это якобы заставило прибегнуть к угрозе.

Полицейские установили, что школьник живет с матерью и не проявляет интереса к учебе: по "домашкам" - долги, да и оценки не ахти.

Подростка на профилактический контроль, а по факту его угроз о возможном применении оружия в школе проводится проверка. Не исключено, что он может быть привлечен к ответственности за ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.

«Комсомолка» обратилась за комментариями по поводу случившегося в школу Уссурийска, где и обучается проблемный ученик, но никаких подробностей инцидента нам не сообщили. Представитель дирекции отметила, что по факту случившегося проводится проверка. Пресс-служба УМВД по Приморью также пока воздержалась от комментариев.

Как ранее сообщала «КП», в октябре возле школы №18 во Врангеле был замечен парень с автоматом, которого вскоре задержали. Как оказалось, он зашел на территорию школы, чтобы потренироваться на турниках, а с собой у него был страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

А в сентябре неизвестный «шутник» угрожал устроить теракт в школе №48 Владивостока. Сообщения с угрозами и цитатами пермского студента, напавшего на людей, рассылались через группу в мессенджере. Подозреваемый был задержан, но сведения о его личности не разглашались.

ПО ТЕМЕ:

Возле школы во Врангеле замечен парень с автоматом

На место стянуты сотрудники полиции, росгвардии и ФСБ (подробнее)

Во Владивостоке оперативно задержали «шутника», угрожавшего расстрелять школу

Сообщения с угрозами и цитатами пермского студента, напавшего на людей, рассылались через группу в мессенджере (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03